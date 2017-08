Forex,euro amplia rally su rimborso anticipato fondi anticrisi Bce

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - L'euro ha toccato un nuovo massimo da 11 mesi sul dollaro e da 21 mesi sullo yen dopo che la Banca centrale europea ha comunicato che gli istituti di credito della zona euro rimborseranno anticipatamente 137 miliardi di prestiti extralunghi, ottenuti nel dicembre del 2011, la prossima settimana, ovvero alla prima occasione disponibile. La volontà delle banche di restituire prima della naturale scadenza i prestiti triennali a basso costo, ottenuti da Francoforte in un momento di forti tensioni sul mercato, viene interpretata come un segnale di fiducia fa apprezzare ulteriormente la valuta unica, già tonica sin dalla mattinata, complice la lettura migliore delle attese dell'indice Ifo tedesco. Intorno alle 14,40 L'euro avanza dello 0,55% a 1,3447 dollari dopo aver toccato un massimo a 11 mesi a 1,3469. La divisa europea amplia il rialzo sullo yen, toccando il massimo da 21 mesi, a 91,19, per poi assestarsi in area 91,07. ORE 14,340 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3446/49 1,3374 DOLLARO/YEN 91,08/09 90,33 EURO/YEN 122,44/45 120,80 EURO/STERLINA 0,8509/12 0,8468 ORO SPOT 1.667,36/8,13 1.667,36/8,13 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia