Forex, euro tocca nuovo massimo da 11 mesi dopo Ifo

LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - In attesa della pubblicazione da parte della Banca centrale europea dell'importo dei fondi del p/t a tre anni che le banche intendono rimborsare anticipatamente nella prima finestra utile la prosiima settimana, l'euro muove in rialzo nei confronti delle principali controparti. A trainare la valuta unica la lettura migliore delle attese del'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche e che a gennaio è salito a 104,2, mentre il consensus Reuters si fermava a 103,0. Dopo la pubblicazione del dato - alle 10,00 - l'euro ha toccato un nuovo massimo da 11 mesi sul dollaro, portandosi a 1,3432, per poi ritracciare leggermente in area 1,3422 . Continua a deprezzarsi lo yen, appesantito dall'impegno della Banca centrale giapponese ad adottare nuove misure di allentamento monetario. La valuta nipponica in mattinata ha toccato nuovi minimi da due anni e mezzo sul biglietto verde, che è salito fino a 90,715 yen. ORE 10,07 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3320/22 1,3374 DOLLARO/YEN 90,77/79 90,33 EURO/YEN 121,82/52 120,80 EURO/STERLINA 0,8491/87 0,8468 ORO SPOT 1.668,80/9,55 1.667,36/8,13