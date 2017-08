Forex, euro storna su dollaro, yen azzera perdite

LONDRA, 18 gennaio (Reuters) - L'euro, che sulle piazza asiatiche si era riportato sui massimi da 11 mesi sul dollaro, ha invertito la corsa e in Europa si muove in calo sul biglietto verde. Intorno alle 10,45 la valuta europea, salita in Asia fino 1,3401 dollari, passa di mano a 1,3346 dollari da 1,3374 dell'ultima chiusura. L'euro muove in ribassso anche sullo yen e scambia a 120 da 120,15. Lo yen, che stamane era sceso ai minimi da 2 anni e mezzo sul dollaro dopo le indiscrezioni riguardo le prossime misure di allentamento della Banca centrale giapponese, azzera le perdite anche nei confronti del biglietto verde, che passa di mano a 89,86 yen. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3350/53 1,3374 DOLLARO/YEN 89,89/86 89,86 EURO/YEN 119,99/98 120,15 EURO/STERLINA 0,8377/80 0,8360 ORO SPOT 1.690,69/1,91 1.687.26/8,03 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia