Forex, euro forte su dollaro, yen e franco svizzero

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - L'euro accellera ulteriomente contro dollaro sulla piazza europea dopo il buon esito dell'asta spagnola, con i dealer che parlano di acquisti da parte di investitori mediorientali. La moneta unica è in rialzo anche contro yen, non lontano dai massimi da 20 mesi, e contro franco svizzero al massimo da 13 mesi. Il dollaro è in rialzo contro yen dopo che questa settimana il governo giapponese ha messo in guardia circa i rischi derivanti da una eccessiva debolezza del cambio per i prezzi import. Attorno alle ore 11 italiane il dollaro è a 89,20 yen, livello su cui sono posizionati ordini di stop-loss mentre una barriera di opzioni è vuista a 90 yen, livello che potrebbe fare da resistenza. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3356/58 1,3289 DOLLARO/YEN 89,18/22 88,38 EURO/YEN 119,13/16 117,42 EURO/STERLINA 0,8336/40 0,8301 ORO SPOT 1.681,05/2,05 1.678,89/0,11