Forex, dollaro trona sa salite su yen, euro a 1,33 dollari

SINGAPORE, 17 gennaio (Reuters) - Recupera il dollaro sullo yen sul finire di una seduta asiatica in cui si era per lo più mosso in calo come nelle due sedute precededenti dopo che questa settimana il governo giapponese ha messo in guardia circa i rischi derivanti da una eccessiva debolezza dello yen.

In calo il dollaro australiano sulla scia di dati che mostrano un mercato del lavoro debole.

Attorno alle ore 8 italiane il dollaro è a 88,69/70 yen in rialzo dello 0,30% dalla chiusra ieri a 88,38 yen.

Ieri il ministro dell'economia Akira Amari ha detto che uno yen debole potrebbe avere impatto sui consumatori per via del rialzo dei prezzi import.

L'euro è a 1,3300/03 contro il dollaro dopo una chiusura ieri a 1,3289 dollari, mentre contro yen è a 117,85/87 da 117,42 yen.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia