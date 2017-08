Forex, dollaro mantiene impostazione al ribasso dopo dati Usa

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - Di lettura lievemente contrastante, le ultime statistiche macro relative al ciclo Usa non sembrano intaccare l'impostazione tendenzialmente ribassista del dollaro sulle principali controparti. Il biglietto verde si muove così in caduta di circa mezzo punto percentuale nei confronti dell'euro e quasi un punto pieno rispetto allo yen. Dal lato macro, migliore delle attese risulta la lettura delle vendite al dettaglio di dicembre, cresciute al ritmo di 0,5% ben oltre lo 0,2% delle attese per una media annua 2012 pari a +5,2%. Leggermente più marcata del consensus la contrazione dei prezzi alla produzione, calati sempre il mese scorso di 0,2% principalmente a causa del raffreddamento della voce alimentari. Molto peggio del previsto infine l'indagine congiunturale a cura della Federal Reserve di New York sul settore manifatturiero regionale, con un indice generale a -7,78 in gennaio a fronte della madiana delle attese per una variazione nulla. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3328/31 1,3382 DOLLARO/YEN 88,64/67 89,46 EURO/YEN 118,10/15 119,71 EURO/STERLINA 0,8306/08 0,8322 ORO SPOT 1.679,75/0,55 1.666,80/7,60 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia