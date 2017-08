Forex, euro resta in rialzo su dollaro ma lima guadagni Asia

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Sulle piazze europee l'euro si mantiene in rialzo sul dollaro ma riduce i guadagni segnati in Asia, dove dove è arrivato a sfondare il muro di 1,34 dollari, salendo ai massimi da circa un anno. A sostenere le quotazioni della valuta unica, a partire da giovedì scorso, sono state le parole di Mario Draghi nella conferenza stampa seguita al meeting di politica monetaria della Bce. Il numero uno della banca centrale, contrariamente alle attese di alcuni, non ha fornito indicazioni su un possibile taglio dei tassi nei prossimi mesi, raffreddando la speculazione in tal senso e innescando una nuova fase di acquisti sull'euro. Alle 9,45 italiane il l cambio euro/dollaro tratta in area 1,3355, in apprezzamento da 1,3340 dell'ultima chiusura, dopo essersi spinto fino al picco intraday di 1,3403, il livello più alto da febbraio 2012. Resta intanto sotto pressione lo yen, alla luce dei forti segnali di richiesta che il nuovo governo giapponese sta inviando alla Banca del Giappone affinché adotti nuove iniziative di stimolo monetario nel prossimo meeting del 21-22 gennaio. L'ultimo passo è stata la richiesta del neo premier Shinzo Abe per l'adozione da parte della banca centrale di un obiettivo di inflazione di medio termine. Il cambio dollaro/yen a 89,39 da 89,16 dell'ultima chiusura, poco distante dai massimi da due anni, euro/yen a 119,40 da 118,97, con un picco intraday a 120,12, livello più alto da maggio 2011. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3354/55 1,3340 DOLLARO/YEN 89,40/42 89,16 EURO/YEN 119,39/41 118,97 EURO/STERLINA 0,8260/86 0,8271 ORO SPOT 1.669,00/9,75 1.662,44/3,66 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia