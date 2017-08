Forex, euro poco mosso, yen resta forte dopo delusione Banca Giappone

SINGAPORE/SYDNEY, 23 gennaio (Reuters) - Movimenti contenuti per l'euro questa mattina, che nonostante un leggero deprezzamento rispetto ai valori ieri tiene comunque sul livello di 1,33 sul dollaro.

Alle 7,45 italiane il cambio euro/dollaro tratta in area 1,3310 da 1,3320 dell'ultima chiusura, non distante dal minimo intraday visto nella notte a 1,3303.

Conferma invece i netti guadagni realizzati ieri lo yen. La valuta giapponese beneficia di una certa dose di delusione da parte degli investitori per l'azione della Bank of Japan, che ieri ha annunciato l'innalzamento del target di inflazione al 2% e un programma di acquisti illimitati di asset a partire dal 2014: misure certamente espansive, ma che non rappresentano quell'intervento di stimolo sull'economia urgente e immediato che molti si attendevano e che nelle ultime settimane aveva fortemente penalizzato la divisa nazionale.

"Nel breve ci muoveremo probabilmente attorno a questi livelli ancora per un po', vista la mancanza di elementi che possano portare a un rialzo del dollaro/yen" spiega lo strategist di Ubs Gareth Barry.

Il dollaro/yen scambia a 88,20 da 88,70 dell'ultima chiusura. Ieri lo yen si è apprezzato dell'1,1% sul biglietto verde, il guadagno giornaliero più ampio da maggio scorso, dopo che il dollaro aveva toccato lunedì un nuovo massimo da due anni e mezzo a quota 90,25. Euro/yen a 117,25 da 118,19.

