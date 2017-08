Forex, euro debole su dlr e yen, pesa outlook su trimestrali Usa

TOKYO, 10 ottobre (Reuters) - Si deprezza l'euro scivolando sui minimi da inizio ottobre su dollaro e yen, in un clima di generalizzata avversione al rischio dettato dalla preoccupazione per gli effetti del rallentamento economico globale sui bilanci delle società Usa. Preoccupazioni alimentate ieri dai downgrade su Intel e altri gruppi tecnologici in concomitanza con la partenza della tornata di trimestrali negli Usa.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2855 da 1,2884 della chiusura di ieri, dopo essere sceso nella notte fino a 1,2833, nei pressi dell'importante supporto rappresentato dalla media a 200 giorni del cambio.

"Se la media a 200 giorni viene rotta, ci saranno altre vendite e sento che il mercato andrà a testare quel livello" spiega Takahiro Suzuki di Nomura Securities.

L'euro/yen tratta a 100,55 da 100,80 con un minimo in nottata a 100,41, mentre il dollaro/yen è poco variato, a 78,20 da 78,23.

"I cambi prendono in generale l'abbrivio dall'azionario e nella notte i mercati si sono mossi in direzione contraria al rischio; se ci sarà un'inversione dipende da come le borse reagiranno alle trimestrali Usa delle terzo trimestre" spiega la strategist di Jp Morgan Chase Junya Tanase.

