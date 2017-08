Forex, euro mantiene 1,29 dollari in chiusura Asia

TOKYO, 2 ottobre (Reuters) - Si conferma negli ultimi scambi sulla piattaforma asiatica la tenuta del cross euro/dollaro, saldamente oltre il recente minimo delle ultime tre settimane e poco oltre 1,29.

Lo spazio di recupero della valuta unica europea appare comunque limitato in ragione della mancanza di chiarezza sulla soluzione della crisi spagnola.

Oltre che alla prospettiva che Madrid faccia richiesta dello scudo anti-spread, misura che farebbe scattare gli acquisti di titoli di Bonos da parte della Bce, sulla Spagna incombe anche la chiusura della 'rating review' da parte di Moody's, che potrebbe decidere di portare il proprio giudizio sul merito sovrano a livello di 'junk'.

Secondo Sim Moh Siong, strategist a Bank of Singapore, lo scenario di breve termine per l'euro dipende dall'evoluzione della situazione in Spagna, che Madrid decida da sola di chiedere sostegno o che sia costretta a farlo dai mercati.

"Se la Spagna agisce in modo autonomo e proattivo credo che l'euro avrebbe ulteriore spazio di risalita fino a 1,33 dollari" dice.

"Se invece aspettasse che siano i mercati a obbligarla, partirebbero realizzi sui titoli di Stato iberici e il rendimento del decennale potrebbe tornare oltre 7%" aggiunge, precisando che in questo caso le ricadute sul cambio sarebbero ovviamente negative.

Poco prima delle 8 euro/dollaro a 1,2911/13 da 1,2888, dollaro/yen a 78,05/07 da 77,97 ed euro/yen a 100,81/84 da 100,52.

