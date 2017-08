Forex, euro a minimi tre settimane su dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 1 ottobre (Reuters) - Si mantiene in prossimità dei minimi delle ultime tre settimane la valuta unica europea nei confronti del biglietto verde in chiusura sulle piazze asiatiche.

Il cross euro/dollaro non sembra trovare giovamento dai numeri pubblicati venerdì sulle necessità di capitalizzazione delle banche spagnole, che non fugano i timori circa i concreti progressi di Madrid in direzione di una richiesta dello scudo anti-spread.

Sulla Spagna incombe anche la chiusura della revisione del rating da parte di Moody's, che potrebbe decidere già in settimana di portare a livello di 'spazzatura' il proprio giudizio sul rating sovrano del Regno di Spagna.

"Il risultato degli stress-test sulle banche spagnole non è di per sé una brutta notizia", osserva Kimihiko Tomita di State Street Global Markets, riferendosi al 'buco' da 59,3 miliardi annunciato venerdì sera.

"Restano però timori sulla Spagna e anche sulla Grecia" aggiunge, ricordando che gli ispettori della troika tornano questa settimana ad Atene.

Poco prima delle 8 euro a 1,2825/27 dollari da 1,2854 della chiusura precedente, dollaro/yen a 77,85/88 da 77,90 ed euro/yen a 99,87/92 da 100,21.

