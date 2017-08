Forex, euro vicino a massimi 8 settimane, occhio su Bce e Fed

LONDRA, 29 agosto (Reuters) - L'euro si muove vicino ai massimi delle 8 settimane contro il dollaro, sostenuto dalle attese di azioni decisive da parte degli isitituti centrali per combattere la crisi del debito. Gli investitoti appaiono riluttanti ad acquistare dollari prima del discorso del presidente della Fed Ben Bernanke al simposio annuale di Jackson Hole in agenda questa settimana. All'evento era prevista anche la presenza di Draghi che però ha comunicato che non vi prenderà parte a causa della pesante mole di lavoro. La dichiarazione ha rinnovato le speranze di un possibile imminente annuncio sull'atteso piano per affrontare la crisi del debito della zona euro. "La speranza nel mercato è che verranno compiuti grandi passi per alleviare le pene del debito sovrano" dice Derek Halpenny di Tokyo-Mitsubishi.� "Oltre a questo, c'è da aggiungere l'elemento Fed, gran parte del mercato aspetta un terzo 'quantitative easing' in settembre". ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2566/69 1,2564 DOLLARO/YEN 78,50/54 78,50 EURO/YEN 98,63/67 98,62 EURO/STERLINA 0,7939/42 0,7942 ORO SPOT 1.665,74/66,96 1.666,53/67,53 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia