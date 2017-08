Forex, euro vicino a massimo 7 settimane su dollaro, attesa Bce

SYDNEY/TOKYO, 29 agosto (Reuters) - L'euro si è avvicinato ai massimi delle sette settimane contro il dollaro sulle piazze asiatiche, spinto da una ricopertura di posizioni corte nella notte.

"La ricopertura di posizioni corte è stato il principale catalizzatore dietro i movimenti dell'euro. Restiamo lunghi di euro/dollaro puntando a 1,28 dollari e di euro/yen puntando a 101,63 yen" ha scritto in una nota Bnp Paribas.

Il mercato attende il discorso del presidente della Fed Ben Bernanke al simposio annuale di Jackson Hole in agenda questa settimana. All'evento era prevista anche la presenza di Draghi, che però ha comunicato che non vi prenderà parte a causa della pesante mole di lavoro. Questo ha rinnovato le speranze di un possibile imminente annuncio sull'atteso piano per affrontare la crisi del debito della zona euro.

Alle 8 circa la moneta unica vale 1,2558/62 dollari da una chiusura a 1,2564 E dopo un massimo a 1,2570 dollari, e 98,67/68 yen da 98,62 della chiusura. Il dollaro/yen si attesta invece a 78,55/58 da una chiusura a 78,50.

