Forex, euro tiene dopo rialzo ieri su attese azione anti-crisi Bce

TOKYO, 22 agosto (Reuters) - Euro in tenuta dopo essersi riportato ieri sui massimi da sette settimane sia sul dollaro sia sullo yen.

Sono le aspettative relative agli interventi anti-crisi in Europa a dare supporto alla valuta unica che, alle 7,45 italiane, tratta sul biglietto verde in area 1,2465 da 1,2470 della chiusura di ieri, quando il cambio si era apprezzato fino a quota 1,2488. Meno di un mese fa l'euro/dollaro scivolava sul minimo da due anni di 1,2040.

Nelle ultime settimane ha preso corpo la speculazione che vede nel prossimo meeting della Bce, del 6 settembre, l'appuntamento fondamentale per la partenza di una serie di misure incisive per la stabilizzazione dei rendimenti sui bond di Spagna e Italia e per il sostegno finanziario della Grecia.

"L'euro è salito non in base ad un'azione ma ad aspettative, riguardo a quello che la Bce potrebbe fare, anche se rimane da vedere se queste aspettative saranno seguite da un'azione concreta" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. "Non sappiamo però per quanto queste aspettative potranno continuare a spingere l'euro che, nel frattempo, rimane vulnerabile ad ogni notizia negativa".

Sullo yen l'euro tratta a 89,80, di fatto in linea con il 98,88 dell'ultima chiusura, non lontano dal picco di ieri di 99,18.

Dollaro/yen a 79,30 da 79,27 dell'ultima chiusura.

