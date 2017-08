RPT - Forex, dollaro a minimo due mesi contro yen su dati cinesi

(Precisa incontro board Bce domani in quinto paragrafo)

TOKYO, 1 agosto (Reuters) - Il dollaro è scivolato al minimo dei due mesi contro lo yen, a 77,91, dopo i deboli dati sul Pmi manifatturiero cinese di luglio a cura di Hsbc e quelli ufficiali.

Le cifre Hsbc sono salite a 49,3, al massimo da febbraio ma contro stime per 49,5 e indicando la nona contrazione mensile consecutiva, mentre le cifre ufficiali hanno leggermente deluso il mercato e si sono mantenute appena sopra la soglia dei 50 attestandosi quindi in espansione a 50,1 contro attese per 50,3, e al minimo degli otto mesi.

Dopo le parole della scorsa settimana del presidente della Bce Mario Draghi, il mercato è in attesa di nuovi interventi questa settimana da parte delle banche centrali, anche alla luce dei segnali di conferma del trend di rallentamento dell'economia globale.

"Il mercato pensa che Draghi abbia detto che giocherà il jolly. Ma ci sono dubbi che riesca a soddisfare le alte aspettative del mercato" dice Katsunori Kitakura di Sumitomo Mitsui Trust Bank.

La Bce, che riunisce il proprio board domani, potrebbe al termine della riunione annunciare il riavvio del proprio programma di acquisto di bond sul mercato secondario, fermo ormai da mesi.

Attorno alle 7,50 l'euro vale 1,2310/13 dollari da una chiusura a 1,2303 dollari, e 96,19/25 yen da 96,10. Il dollaro/yen tratta invece a 78,15/20 da 78,11.

