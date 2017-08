Forex, euro rallenta dopo rally di ieri, riaffiorano timori Spagna

SINGAPORE, 26 luglio (Reuters) - Euro in parziale frenata dopo i guadagni realizzati nella seduta di ieri, quando una serie di ricoperture tecniche aveva risollevato la valuta unica dai minimi da due anni sul dollaro, con un rialzo di oltre una figura.

Alle 8,10 italiane l'euro-dollaro tratta in area 1,2145 da 1,2156 dell'ultima chiusura. Ieri il cambio era risalito fino al picco di 1,2169 dopo essere sceso in mattinata in area 1,2050, ad un passo dal minimo biennale di 1,2042 registrato lunedì.

Euro-yen a 94,95 da 95,01; lunedì il cambio scivolava sul minimo da 12 anni di 94,13.

A innescare il rialzo di ieri sono state le aperture del componente austriaco del direttivo Bce Ewald Nowotny alla possibilità di conferire all'Esm la licenza bancaria. Una misura che finora ha trovato forti opposizioni, anche all'interno della stessa banca centrale, ma che darebbe al fondo salva stati maggiori spazi di manovra.

Ma, nonostante la boccata d'ossigeno di ieri, le preoccupazioni legate alla situazione finanziaria spagnola, e alla possibile uscita della Grecia dall'euro, continuano a tenere vive le pressioni ribassiste sull'euro.

"Il fatto è che la Bce è ancora piuttosto divisa sulla questione della licenza bancaria all'Esm" spiega lo strategist di Credit Agricole Mitul Kotecha. "Credo che ogni rimbalzo che ne possa essere uscito sia di breve durata, non vedo un euro capace di sostenere un rialzo".

Tuttavia, sottolinea qualche operatore, il potenziale ribassista dell'euro sul dollaro è in questo momento limitato, almeno fino al meeting di politica monetaria della Fed della prossima settimana. La crescente speculazione sull'adozione di nuove misure di stimolo monetario negli Usa (in particolare una terza tranche del programma di acquisto bond) potrebbe infatti pesare sul dollaro limitandone la forza anche rispetto all'euro.

Dollaro-yen a 78,20 da 78,13.

