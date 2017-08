Forex, euro galleggia a minimi da due anni su dlr, focus su Spagna

TOKYO, 25 luglio (Reuters) - L'euro tiene sui minimi da due anni nei confronti del dollaro, dopo le vendite di ieri in scia ai crescenti timori di una rottura dell'equilibrio finanziario della Spagna.

E mentre Madrid vede salire a nuovi record i proprio costi di finanziamento sul mercato, dalla Ue arrivano segnali di forte sfiducia riguardo la capacità della Grecia di onorare i propri impegni di risanamento, con un'ombra che si allunga sulla permanenza del paese nell'area della valuta unica .

Alle 7,50 l'euro-dollaro tratta a 1,2070 da 1,2059 dell'ultima chiusura. Il cambio è sceso ieri fino a toccare il nuovo minimo biennale di 1,2052 e appare ormai indirizzato a testare il minimo del 2010 di 1,1876.

"I costi di finanziamento in Spagna hanno già raggiunto livelli insostenibili e i movimenti sull'euro suggeriscono come gli investitori ritengano che dovrebbe ormai soltanto essere questione di tempo prima che sia necessario un bailout sovrano" spiega Kathy Line di BK Asset Management.

L'euro-yen scambia a 94,25 da 94,30 dopo essere scivolato nella notte fino a 94,11, nuovo minimo da 12 anni; dollaro-yen a 78,10 da 78,17.

Sostanzialmente cauta, invece, la reazione del mercato ad un articolo del Wall Street Journal che parla di una Fed ormai vicina all'adozione di nuove misure di stimolo monetario per l'economia Usa.

"Siamo in linea alle aspettative dei nostri economisti e riteniamo che il mercato possa sposare progressivamente questa visione fino ad arrivare ad un'inversione del recente rally del dollaro " si legge in una nota degli analisti di Bnp Paribas, in cui si parla di un euro complessivamente sottovalutato, ancora soggetto a ribassi ma potenzialmente capace di ritornare su un 'fair value' di 1,2420.

-

