Forex, euro mantiene posizioni contro dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 18 luglio (Reuters) - Euro sulle posizioni contro dollaro sul finale della seduta asiatica, pur non lontano dai recenti minimi degli ultimi due anni.

In linea alle previsioni di mercato e analisti, Ben Bernanke ha confermato che Federal Reserve è pronta, se sarà necessario, a prendere nuovi provvedimenti - senza tuttavia specificare di che genere - a sostegno del ciclo Usa.

Qualche segnale in merito potrebbe venire dalla nuova testimonianza odierna del banchiere centrale Usa.

"Sta diventando sempre più evidente che l'economia Usa è in fase di rallentamento. Per quanto l'origine del rallentamento sia da attribuire alla crisi del debito europeo, il ritmo della frenata economica è fonte di preoccupazione per Federal Reserve. E' chiaro che dovranno essere adottate nuove misure espansive" dice Andrew Wilkinson di Miller Tabak & Co.

Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,2272/74 da 1,2293 ieri sera in chiusura, dollaro/yen 78,97/98 da 79,04 ed euro/yen 96,91/94 da 97,20.

