Forex, euro in calo su rimborsi bond; occhi a Bce

TOKYO, 4 luglio (Reuters) - Sulle piazze asiatiche l'euro è in calo su vendite legate a rimborsi di titoli: alcuni investitori restano alla finestra in concomitanza della chiusura del mercato Usa, mentre altri si posizionano in vista del meeting della Banca centrale europea di domani.

Attorno alle 7,50 l'euro vale 1,2595 dollari da una chiusura a 1,2605 dollari, e 100,41 yen da 100,59. Stabile, invece, il cross dollaro/yen che tratta a 79,74 da 79,80.

A detta dei dealers le vendite, provenienti da operatori di Tokyo e legate a rimborsi di titoli stanno pesando sulla valuta unica. Domani si terrà il consiglio di politica monetaria della Banca centrale europea, con il mercato che si aspetta una sforbiciata del costo del denaro di 25 punti base.

Una serie di dati macro deludenti arrivati dagli Stati Uniti e dall'Europa ha aumentato le aspettative di un ulteriore stimolo monetario da parte della Federal Reserve e della stessa Bce. Questo ha incoraggiato il mercato a usare l'euro e il dollaro come funding currency per asset più remunerativi, spiegano alcuni operatori.

