Forex, bene yen su avversione al rischio, euro sconta Spagna

SIDNEY/TOKYO, 11 aprile (Reuters) - Yen ben impostato su tutte le principali valute nel clima di forte avversione al rischio che è tornato a dominare i mercati, specie nelle ultime ore, per via delle preoccupazioni legate alla situazione finanziaria spagnola e alle deboli prospettive di crescita globale.

Alle 8,00 italiane il cambio euro/yen tratta in area 105,85 da 105,56 dell'ultima chiusura, con un minimo intraday di 105,42 questa notte, livello più basso da sette settimane.

Lo yen tocca un massimo da cinque settimane anche sul dollaro, col cambio che scivola fino a 80,64 per poi risalire a 80,85, da 80,70 della chiusura di ieri.

La valuta giapponese trae beneficio anche dal nulla di fatto nel meeting della Bank of Japan di ieri e al momento non sembra risentire delle indiscrezioni che indicano nuove misure espansive in arrivo forse già con la prossima riunione del board, il 27 aprile.

"Al momento è ancora un po' troppo presto per il mercato per ragionare sul meeting del 27 aprile. Tuttavia le aspettative di un'ulteriore espansione monetaria significano che difficilmente lo yen continuerà ad apprezzarsi, sotto quota 80 sul dollaro" spiega Kimihiko Tomita di State Street Bank. "Probabilmente il mercato comincerà a muoversi in relazione a questo dalla settimana prossima".

I problemi della zona euro intanto pesano anche sulla valuta unica, con l'euro/dollaro che tratta in area 1,3100 (con un minimo di seduta a 1,3064) da 1,3081 della chiusura di ieri, quando il cambio si era spinto vero l'alto fino a quota 1,3145.

"I finanziamenti a lungo termine hanno spazzato in maniera piuttosto netta i timori di finanziamento tra le banche europee, ma sembra ormai che il loro effetto magico si stia dissolvendo" spiega Minori Uchida di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia