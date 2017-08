Forex, dlr ben impostato dopo minute Fed, euro sconta aste e Bce

SINGAPORE, 4 aprile (Reuters) - Dollaro in rafforzamento questa mattina su tutte le principali valute di fronte alla prospettiva che si allontana di nuove misure monetarie espansive negli Stati Uniti.

Dall'altra parte c'è invece un euro che sconta la debolezza dell'outlook economico europeo e le cautele del mercato in vista delle aste di questa mattina, in particolare a quelle spagnole - fino a 3,5 miliardi di euro sulle scadenze 2015, 2016, 2020 - dove si prevede una risalita dei rendimenti.

"L'euro deve deprezzarsi. Le motivazioni per acquistare euro in una giornata di avversione al rischio semplicemente non ci sono più" spiega il trader di Arab Bank Australia David Scutt aggiungendo che - nel caso in cui i timori sulla crescita europea dovessero riportare in superficie la crisi del debito - l'euro potrebbe tornare a testare i minimi di gennaio sul dollaro a 1,2626.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta appena sopra i minimi della notte, in area 1,3190 da 1,3231 dell'ultima chiusura; solo lunedì il cambio si era spinto verso l'alto fino a 1,3380, circa due figure sopra i livelli attuali.

L'euro/yen tratta a 109,05 da 109,56 della chiusura di ieri.

Il mercato attende anche il meeting odierno della Bce: in particolare si cercherà di capire dalle parole del presidente Mario Draghi se esiste la prospettiva di nuovi interventi espansivi nella zona euro. Ipotesi che, negli Stati Uniti, sembra al momento decisamente allontanarsi e di cui ha approfittato il biglietto verde .

Le minute dell'ultimo consiglio della Fed, pubblicate ieri sera, hanno evidenziato che solo due dei 10 membri votanti del Fomc si sono espressi a favore di misure espansive addizionali, con un cambio di indirizzo netto rispetto ai mesi scorsi.

Dollaro/yen a 82,65 da 82,82.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia