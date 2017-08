Forex, euro in recupero dopo flessione ieri, resta in range su dlr

TOKYO, 3 aprile (Reuters) - Euro in leggera risalita dopo le vendite di ieri scattate dopo dati economici ancora poco incoraggianti dalla zona euro. E sul mercato valutario c'è uno yen in apprezzamento, grazie a ricoperture e 'stop loss' scattate in massa dopo il picco negativo registrato nell'ultima seduta.

Alle 7,50 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3340 da 1,3321 della chiusura di ieri, quando il cambio era scivolato da un picco di 1,3381 fino al minimo settimanale di 1,3278 in scia alla pubblicazione degli indici Pmi manifatturieri che hanno evidenziato su marzo l'ottavo mese consecutivo di contrazione del settore nella zona euro.

Dalla fine del mese scorso l'euro/dollaro oscilla entro un range piuttosto limitato, compreso entro le quote 1,3250 e 1,3400.

Il cambio dollaro/yen viaggia in area 82,00 a fronte di una chiusura ieri a 82,05, dopo essere sceso nella notte a 81,54, minimo da tre settimane. Nella seduta di ieri il cambio era salito fino a 83,31.

Euro/yen a 109,35 da 109,29.

"Lo yen si è rafforzato con un movimento tecnico e, mentre il suo trend di indebolimento di lungo termine rimane intatto, si potrebbe assistere a qualche ulteriore correzione sul rally del dollaro nelle prossime settimane" spiega Teppei Ino di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

