Forex, euro risale su dlr, yen sostenuto da acquisti in Giappone

TOKYO/SINGAPORE, 28 marzo (Reuters) - L'euro si conferma ben impostato sul dollaro, vicino ai massimi da un mese toccati ieri, mentre sul mercato valutario si registra il recupero dello yen, sostenuto dagli esportatori giapponesi che comprano valuta nazionale in vista della chiusura, a fine marzo, dell'anno fiscale di gran parte delle aziende del paese.

"(Gli esportatori giapponesi) dovrebbero essersi coperti completamente fino a giugno o anche oltre, ma c'è sempre qualche ordine da eseguire alla fine dell'anno finanziario" spiega l'operatore di una banca giapponese.

Alle 8,00 italiane il cambio dollaro/yen tratta in area 82,95 da 83,19 della chiusura di ieri, mentre l'euro/yen a 110,55 da 110,78.

Il dollaro d'altra parte vive un momento di pausa, in scia alle prese di profitto scattate dopo il recente rally che ha portato il cambio sulla valuta giapponese - agli inizi di marzo - al massimo da 11 mesi di 84,187. A pesare sullo yen, in febbraio, fu l'intervento espansivo a sorpresa della Banca del Giappone, che decise di incrementare di 10.000 miliardi di yen il proprio programma di acquisto asset, fissando inoltre un target inflattivo dell'1%.

Le parole pronunciate ieri sera dal governatore della Fed Ben Bernanke, in un'interivsta all'emittente Abc, favoriscono ad ogni modo la frenata odierna del biglietto verde. Bernanke ha spiegato che l'economia americana non si trova ancora in maniera definitiva su un percorso di ripresa, confermando l'impostazione espansiva della banca centrale.

L'euro/dollaro tratta in area 1,3330 da 1,3317 della chiusura di ieri, quando il cambio si era spinto fino al picco di 1,3386.

