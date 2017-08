Forex, euro in frazionale calo su dollaro e yen in Asia

TOKYO, 26 marzo (Reuters) - Euro in allontanamento dal picco a tre settimane sul dollaro toccato venerdì, quando era salito fino a 1,3294 sul biglietto verde, in vista di una settimana che si presenta particolarmente densa di eventi per la valuta unica.

Gli investitori guardano in particolare a una serie di dati macroeconomici, tra cui le vendite al dettaglio tedesche, oltre che alle aste di governativi italiani e, infine, al meeting dei ministri delle finanze della zona euro.

Intorno alle 8,00 la valuta unica passa di mano a 1,3253 dollari da 1,3271 della precedente chiusura, in calo dello 0,13%. L'euro cede frazionalmente anche sullo yen a 109,45 da 109,39 dell'ultima chiusura . Dollaro in rialzo su yen grazie agli acquisti, sui minimi, degli importatori giapponesi. Il biglietto verde scambia a 82,62 e avanza dello 0,23% sulla controparte nipponica.

