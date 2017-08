Forex, yen corregge lievemente sui cross in chiusura Asia

TOKYO, 23 marzo (Reuters) - Torna a correggero sulle principali controparti il cambio dello yen, vittima negli scambi finali sulla piazza asiatica di realizzi da parte degli importatori nipponici dopo la corsa della seduta precedente.

"Gli importatori che si sono trovati 'corti' di yen sono stati molto attivi dopo la chiusura Usa, acquistando sia contro dollaro sia contro euro" spiega un operatore.

Per le valute più legate ai corsi delle materie prime, come quella australiana, si profila invece una chiusura di settimana ampiamente ribassista alla luce dei dati sulla manifattura.

Sui valori della chiusura precedente si mantiene intanto la valuta unica nei confronti del dollaro, per quanto gli operatori vedano spazio per un'ulteriore correzione in un clima di fondo che resta avverso al rischio dopo gli ultimi numeri macro sui Pmi cinese e della zona euro. Intorno alle 7,50 euro/dollaro a 1,3195/97 da 1,3195 giovedì sera, dollaro/yen a 82,83/85 da 82,54 ed euro/yen a 109,29/34 da 108,94. (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129854, Reuters messaging: alessia.pe.thomsonreuters.com@reuters.net)

