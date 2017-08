PUNTO 1-Euro estende rialzo vs dollaro sopra 1,28 dopo Draghi

(Aggiunge commento e tabella)

MILANO, 12 gennaio (Reuters) - L'euro ha ampliato il rialzo nel cambio contro il dollaro arrivando a superare quota 1,28, i massimi di seduta, con il mercato che ha accolto come accomodanti i commenti del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi.

La moneta unica ha toccato 1,2821 dollari sugli schermi Reuters trattando poi poco sotto questi livelli, in rialzo dello 0,8% circa. Prima dei commenti di Draghi e della pubblicazione di deludenti dati macroeconomici Usa, l'euro scambiava intorno a 1,274 dollari.

"(Draghi) Dice che i p/t (a tre anni) stanno funzionando e sta facendo sul serio pressioni sui politici perchè si muovano verso il fiscal compact. I mercati lo stanno interpretando come un segnale di speranza. Sui tassi, sta assumendo una posizione attendista", ha detto Boris Schlossberg, responsabile della ricerca di GFT Forex in Jersey City, New Jersey.

"Riconosce i rischi al ribasso sull'economia ma ha anche detto che i dati delle indagini mostrano segnali di stabilizzazione. Quindi questo offre un raggio di sole, la speranza che forse si può evitare una recessione".

ORE 16,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2817/18 1,2706 DOLLARO/YEN 76,72/74 76,84 EURO/YEN 98,34/37 97,69 EURO/STERLINA 0,8356/59 0,8291 ORO SPOT 1.658,76/9,53 1.640,79/1,70

