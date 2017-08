Forex, euro stabile sotto 1,30 dollari in mattinata londinese

LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Negli scambi di apertura sulla piazza londinese la valuta unica si mantiene al di sotto della soglia di 1,30 dollari, poco oltre il minimo da metà gennaio messo a segno ieri a 1,2945.

Trascurabile la reazione dell'euro alla decisione della banca centrale elvetica di difendere con la massima determinazione il tetto di 1,20 franchi per euro. Snb, che ha stabilito di mantenere invariato l'obiettivo sul Libor a tre mesi in prossimità dello zero, si è detta inoltre pronta ad adottare nuovi provvedimenti in caso di ulteriore indebolimento dell'economia.

L'attenzione degli investitori si sposta sull'esito del nuovo collocamento di carta spagnola.

ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2986/87 1,2980 DOLLARO/YEN 78,02/06 78,05 EURO/YEN 101,35/37 101,30 EURO/STERLINA 0,8387/89 0,8391 ORO SPOT 1.583,40/84,23 1.574,19/5,40

(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129854, Reuters messaging: alessia.pe.thomsonreuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia