Forex, euro in caduta su crescenti timori crisi finanziaria Italia

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - L'euro continua a cedere terreno sullo sfondo di una crisi debitoria europea che fa sempre più paura, ora che il rendimento sui Btp italiani decennali ha sfondato la soglia del 7%. I grandi investitori istituzionali abbandonano la valuta unica per rifugiarsi in divise considerate più sicure, come dollaro e yen.

La decisione di questa mattina della società di clearing Lch.Clearnet di innalzare il margine iniziale applicato a tutte le scadenze dei Btp e dei Btp indicizzati, rappresenta un ulteriore fattore di tensione per il mercato , mentre sono numerosi gli operatori che giudicano ormai insostenibili questi livelli di costo di finanziamento per l'Italia. Una decisione analoga è arrivata nel primo pomeriggio anche dalla Cassa di compensazione e garanzia, la società di clearing della piazza italiana .

Ad inizio pomeriggio la valuta unica viaggia poco sopra il minimo di seduta di 1,3579 sul dollaro, con un deprezzamento di circa l'1,5% sulla giornata.

D'altra parte l'incertezza politica che grava sul paese, in particolare riguardo gli scenari a breve termine del dopo Berlusconi, rende molto scettici gli operatori sulla capacità dell'Italia di dare un segnale al mercato e di poter muoversi con rapidità sul fronte delle riforme strutturali.

"L'euro/dollaro appare incredibilmente vulnerabile in questo momento. Tutti hanno tratto la conclusione che l'unico compratore rimasto per il debito italiano è la Bce" spiega lo strategist di Ing Chris Turner. "Sull'euro grava ora un premio al rischio molto più ampio e non è chiaro dove si andrà a finire".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3606/08 1,3833 DOLLARO/YEN 77,69/73 77,69 EURO/YEN 105,75/79 107,47 EURO/STERLINA 0,8533/37 0,8593 ORO SPOT 1.797,89/9,00 1.784,85/5,85

