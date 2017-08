Forex, euro amplia calo su dollaro e yen, timori su Italia

LONDRA, 7 novembre (Reuters) - L'euro estende le perdite maturate sulle piazze asiatiche nei confronti di dollaro e yen, appesantito dal quadro d'incertezza politica che Grecia e Italia, i paesi più strettamente monitorati dai mercati, devono affrontare mentre da Bruxelles si preme perchè rispettino gli impegni presi in sede internazionale per arginare la crisi del debito che attraversa il blocco della valuta unica.

Intorno alle 10,20 l'euro cede lo 0,9% e quota 1,3711 sul dollaro, dopo aver toccato, all'apertura delle contrattazioni europee, un minimo di giornata a 1,3696 dollari .

La valuta unica scivola verso la controparte nipponica a 107,13, lasciando sul terreno lo 0,8% .

In Italia la tenuta del governo di Silvio Berlusconi sembra essere appesa a un filo, dovendo affrontare una serie di defezioni da parte dei propri parlamentari che mettono a rischio la tenuta del governo.

"L'euro è sotto pressione dal momento che gli spread italiani si stanno allargando e questo è un fattore di rischio reale" osserva Jeremy Stretch, startegist di CIBC World Markets. "L'Italia è troppo grande da salvare e i mercati temono che possa essere la seconda vittima dopo la Grecia" aggiunge.

In Grecia maggioranza e opposizione hanno raggiunto un accordo per un governo di larghe intese, che attui il pacchetto di riforme legate al piano di salvataggio internazionale del Paese, ma il nome del successore di Papandreou non è stato ancora annunciato.

Oggi i ministri finanziari della zona euro s'incontrano a Bruxelles per definire i dettagli del rafforzamento del fondo salva-stati Efsf, in modo da renderlo uno strumento credibile per i mercati entro la fine di novembre, con un mese di anticipo rispetto al previsto.

Il dollaro resta stabile sullo yen poco sopra quota 78 , con gli investitori che restano cauti nel rafforzare le proprie posizioni in divisa nipponica. Verso le principali controparti il biglietto verde sale dello 0,4% .

Secondo quanto riferito da fonti di mercato, il Giappone la scorsa settimana ha continuato a intervenire sul mercato dei cambi per frenare la corsa dello yen, sebbene in misura meno consistente, dopo il maxi intervento di lunedì scorso.

Euro e dollaro si rafforzano entrambi nei confronti del franco svizzero dopo che, in un'intervista a un quotidiano, il presidente della Banca centrale svizzera ha ribadito che l'istituto è pronto ad intraprendere nuove misure per frenare la corsa al rialzo del franco.

ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3717/19 1,3825 DOLLARO/YEN 78,11/8,15 78,17 EURO/YEN 107,10/7,14 108,02 EURO/STERLINA 0,8571/77 0,8611 ORO SPOT 1.763,19/4,65 1.753,85/5,57

