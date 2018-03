FOREX-Dollaro risale da minimi dopo shock addio Cohn, euro attende Bce

LONDRA, 8 marzo (Reuters) - Nei primi scambi sulle piazze europee il dollaro è in marginale calo sulle principale controparti valutarie, ma si tiene oltre i minimi da due settimane toccati dopo lo shock delle dimissioni di Gary Cohn, consigliere economico della Casa Bianca, considerato un argine al protezionismo dell'amministrazione di Donald Trump. ** A ridare fiato alla valuta Usa la prospettiva ventilata dalla Casa Bianca di esentare il Canada e Messico, e forse anche altri Paesi, dai dazi su acciaio e alluminio preannunciati da Trump, oltre che i segnali positivi che continuano ad arrivare dai dati sul mercato del lavoro . ** Intorno alle 9,30 l'indice del dollaro , che ne traccia l'andamento nei confronti del paniere di valute principali, si attesta a 89,601 da 89,637 della precedente chiusura, oltre il minimo da due settimane toccato ieri a 89,407. ** Il biglietto verde è in frazionale calo su yen a 105,94 da 106,6 yen della chiusura ma comunque resta oltre il minimo di 105,450 dopo l'addio di Cohn . ** L'euro è poco mosso, in attesa del verdetto odierno della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea, da cui non sono attese novità sostanziali. ** Potrebbero, però, cambiare i toni del messaggio di Francoforte ai mercati, per preparare il terreno ad una modifica in senso meno accomodante delle linee guida sul quantitative easing, a sua volta preludio di una chiusura del programma entro la fine dell'anno. ** La valuta unica passa di mano a 1,2405 dollari da 1,2412 dollari della precedente chiusura mentre scivola a 131,42 da 131,63 yen . ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2405/07 1,2412 DOLLARO/YEN 105,92/96 106,06 EURO/YEN 131,44/48 131,63 EURO/STERLINA 0,8929/32 0,8926 ORO SPOT 1.327,56/7,68 1.325,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia