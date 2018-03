FOREX-Dollaro recupera lievemente terreno dopo dati Adp oltre attese

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - Il dollaro guadagna leggermente terreno sulle principali controparti dopo la diffusione dei dati Usa sul mercato del lavoro nel settore privato, risultati più robusti delle attese. ** Relativi a febbraio, i dati Adp, tradizionali anticipatori del dato governativo sui 'payroll' in agenda per venerdì, hanno mostrato il mese scorso un incremento di 235.000 unità a fronte di attese per un più modesto +195.000. Inoltre è stato rivisto al rialzo il dato di gennaio passato a 244,000 da 234,000. ** In mattinata la divisa unica viaggiava sui minimi di 14 mesi con gli investitori sempre più timorosi per le prospettive della divisa dopo che le dimissioni del consigliere del presidente Usa Donald Trump hanno riacceso i timori di una guerra commerciale. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2408/12 1,2402 DOLLARO/YEN 105,96/99 106,11 EURO/YEN 131,51/57 131,63 EURO/STERLINA 0,8954/57 0,8932 ORO SPOT 1.329,56/0,40 1.334,06 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia