FOREX-Dollaro galleggia su minimo 14 mesi su timori guerra commerciale

LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Il dollaro galleggia sui minimi di 14 mesi nei confronti dello yen con gli investitori sempre più timorosi per le prospettive della divisa dopo che le dimissioni di un importante consigliere del presidente Usa Donald Trump hanno riacceso i timori di una guerra commerciale. ** Secondo gli esperti, le dimissioni del consigliere economico Gary Cohn, ex banchiere di Wall Street, rafforzeranno il fronte dei protezionisti in seno all'Amministrazione Usa mentre Trump intende imporre dazi su acciaio e alluminio. ** "Le dimissioni del principale consigliere economico della Casa Bianca potrebbero rappresentare le conferme che i mercati aspettavano per realizzare che l'agenda protezionistica dell'amministrazione è più che una dimostrazione a sfondo politico", scrivono gli strategist di Ing in un report. ** "Il fronte dei ragionevoli alla Casa Bianca si sta indebolendo mentre aumenta il rischio di una guerra commerciale", osservano in un report quelli di Commerzbank. ** Osservatori del mercato come Hsbc sottolineano che un inasprimento dei toni su una guerra commerciale avrà come conseguenza un dollaro debole, con i mercati che si concentreranno sulla debolezza del deficit Usa, aggiungendo che se la guerra commerciale dovesse estendersi potremmo vedere anche una debolezza delle divise dei mercati emergenti. ** L'euro è pressoché piatto alla vigilia del meeting Bce. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2416/18 1,2402 DOLLARO/YEN 105,71/74 106,11 EURO/YEN 131,23/28 131,63 EURO/STERLINA 0,8946/49 0,8932 ORO SPOT 1.332,45/2,68 1.334,06