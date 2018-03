FOREX-Dollaro in recupero da minimi su yen in clima meno avverso a rischio

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - Dollaro in modesto recupero su yen, con il cross che ritraccia dai minimi degli ultimi 16 anni toccati nei giorni scorsi dopo i commenti particolarmente aggressivi di Donald Trump, favorevole all'introduzione di dazi sulle importazioni Usa di acciaio e alluminio. ** Nel timore che la mossa potesse innescare una guerra commerciale, il biglietto verde è stato oggetto di pesanti realizzi compensati da acquisti di valuta giapponese. ** Positivo peraltro già da ieri per il cross dell'euro/dollaro, che scambia in area 1,2350, l'appoggio della Spd tedesca alla 'Grosse koalition' sancito dal referndum di domenica. ** "Il mercato fa un respiro di sollievo e si mostra leggermente più propenso al rischio" commenta Teppei Ino, analista per Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj a Singapore. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2341/46 1,2335 DOLLARO/YEN 106,04/07 106,19 EURO/YEN 130,84/89 130,98 EURO/STERLINA 0,8919/20 0,8907 ORO SPOT 1.322,36/2,46 1.319,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia