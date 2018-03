FOREX-Yen giù, sale appetito rischio su possibile incontro Trump/Kim

LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Yen in calo sulla notizia del possibile incontro a maggio tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, che potrebbe segnare una svolta nella crisi innescata dal programma nucleare di Pyongyang. ** La prospettiva di una distensione nei rapporti tra Usa e Corea del Nord porta vendite sullo yen, tipicamente considerato valuta rifugio durante tutta fase di escalation della tensione nella regione. ** Il dollaro si apprezza di circa mezzo punto percentuale sulla divisa giapponese, con un massimo intraday a 106,94, oltre una figura e mezzi sopra il minimo da novembre 2016 di 105,24 toccato il 2 marzo a 105,24. "Sia il Nikkei sia il dollaro/yen stanno salendo sulle notizie incoraggianti che arrivano sulla Corea del Nord e sul miglioramento dell'appetito per il rischio" scrive in una nota Stephen Innes di Oanda. ** Lo yen cede circa mezzo punto percentuale anche sull'euro, con un massimo di giornata per l'euro/yen 131,58. ** Appare limitato l'impatto sui cambi della riunione di politica monetaria della Banca del Giappone, che ha confermato i tassi e la prosecuzione della propria linea ultra espansiva . ** Stabile invece questa mattina l'euro/dollaro, in area 1,23, dopo un calo dello 0,8% registrato ieri nella seduta del meeting Bce. ** Francoforte ha eliminato l'impegno a incrementare l'importo mensile del Qe ma si riserva la possibilità di prolungare il programma oltre l'attuale termine. E in conferenza stampa il presidente Draghi ha usato parole nel complesso caute, soprattutto sulle prospettive dell'inflazione . ** Nel pomeriggio il focus si sposta sui dati di febbraio del mercato del lavoro Usa, per capire se nel 2018 la Fed riuscirà ad alzare i tassi quattro volte, come il mercato ha recentemente iniziato a prezzare. Le stime indicano 200.000 nuovi posti di lavoro non agricoli, come in gennaio, e un tasso di disoccupazione in calo al 4,0% dal 4,1%. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2300/03 1,2310 DOLLARO/YEN 106,70/75 106,20 EURO/YEN 131,28/32 130,76 EURO/STERLINA 0,8909/10 0,8913 ORO SPOT 1.318,30/8,46 1.321,96 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia