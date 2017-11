FOREX-Dollaro cede su timori rinvio riforma fiscale Usa

LONDRA, 8 novembre (Reuters) - Il dollaro è scivolato al minimo di una settimana nei confronti dello yen, zavorrato dai timori sui possibili rinvii della riforma fiscale di Donald Trump ma anche sulla scia del calo dei tassi dei Treasury. ** Il Washington Post, citando fonti non identificate, ha scritto ieri che i leader repubblicani al Senato stanno valutando un rinvio di un anno nell'attuazione di un significativo taglio delle tasse per le aziende. ** "Le aspettative dei tassi della Fed e le notizie sulla riforma fiscale sono due elementi di primo piano per l'andamento del dollaro", spiega Jeremy Stretch, responsabile strategist per il forex G10 di Cibc Capital Markets a Londra. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1590/94 1,1585 DOLLARO/YEN 113,49/50 114,00 EURO/YEN 131,56/60 132,10 EURO/STERLINA 0,8846/48 0,8801 ORO SPOT 1.281,46/2,65 1.275,46 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia