FOREX-Dollaro in calo su timori rinvio riforma fiscale Usa

LONDRA, 8 novembre (Reuters) - Il dollaro perde terreno nei confronti della maggior parte delle valute appesantito dai timori per uno slittamento del piano di riforma fiscale di Donald Trump nonché dal calo di popolarità del presidente. ** Nelle ultime settimane, il biglietto verde è salito al massimo di tre mesi e mezzo nei confronti di un paniere di divise sostenuto dalle aspettative per l'implementazione della riforma fiscale da parte dell'amministrazione Trump. ** Ieri però il Washington Post, citando fonti non identificate, ha scritto che i leader repubblicani del Senato stanno valutando un rinvio di un anno nell'attuazione della principale misura di riduzione fiscale per le aziende. ** Secondo gli analisti, un potenziale rinvio dell'attuazione dei tagli fiscali o la possibilità che le riforme proposte vengano annacquate sono destinati a indebolire il biglietto verde. ** Nelle ultime settimane l'euro ha perso terreno zavorrato dalla divergenza di politica monetaria tra Usa e zona euro. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1600/03 1,1585 DOLLARO/YEN 113,81/83 114,00 EURO/YEN 132,01/05 132,10 EURO/STERLINA 0,8828/32 0,8801 ORO SPOT 1.278,86/9,95 1.275,46