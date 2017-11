FOREX-Dollaro si assesta dopo miglior rialzo settimanale del 2017

NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - Dopo aver toccato il massimo da otto mesi sulla moneta giapponese e aver registrato il rialzo settimanale più consistente dell'anno nei confronti delle principali controparti valutarie, il dollaro vive una seduta all'insegna dell'assestamento. ** A indurre gli investitori a prendere profitto è una certa cautela sulle prospettive per l'economia Usa e sulla capacità dei Repubblicani di approvare il piano di abbattimento delle tasse. ** D'altra parte, a supporto del biglietto verde, gioca la prospettiva di un nuovo rialzo dei tassi da parte dell'istituto centrale Usa in dicembre. ** Intorno alle 14,40 il biglietto verde è stabile a da 114,07 yen, dopo un fiammata a 114,72, massimo da circa otto mesi, registrata nelle contrattazioni asiatiche. L'indice del dollaro è fermo a 94,961. La scorsa settimana ha messo a segno un rialzo di 1,3%, il migliore dell'intero 2017. ** In lieve calo l'euro/dollaro, con la valuta unica in discesa a 1,1593 da 1,1607 . L'euro è in calo anche su yen a 132,28 da 132,39 della precedente chiusura . ** Le indagini congiunturali relative all'andamento dell'attività del settore privato nella zona euro in ottobre hanno registrato un rallentamento del ritmo di crescita, che tuttavia continua a dimostrarsi solido. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1589/93 1,1607 DOLLARO/YEN 114,11/14 114,06 EURO/YEN 132,26/29 132,39 EURO/STERLINA 0,8843/45 0,8876 ORO SPOT 1.270,91/1,46 1.269,41 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia