FOREX-Dollaro rallenta, prese di profitto dopo settimana migliore dell'anno

LONDRA, 6 novembre (Reuters) - Il dollaro ha perso slancio nei confronti dello yen, dopo aver toccato il massimo da otto mesi sulla moneta giapponese e aver registrato il rialzo settimanale più consistente dell'anno nei confronti delle principali controparti valutarie. ** Induce gli investitori a prendere profitto una certa cautela sulle prospettive per l'economia Usa e sulla capacità dei Repubblicani di approvare il piano di abbattimento delle tasse. ** A supporto del biglietto verde, l'idea che le politiche monetaria di Banca del Giappone e di Federal Reserve resteranno su sentieri divergenti, con quest'ultima pronta a varare una nuova stretta sui tassi d'interesse. ** Banca del Giappone, invece, non ha fretta di uscire dall'attuale orientamento ultraespansivo, anche se il governatore Haruiko Kuroda ha sottolineato come l'istituto monitori da vicino eventuali impatti negativi sui margini delle banche. ** Il dollaro è rimasto insensibile all'andamento deludente dei salari messo in evidenza dalla statistica mensile sugli occupati, relativa ad ottobre, che conferma comunque le attese degli investitori di un nuovo rialzo dei tassi da parte dell'istituto centrale Usa a dicembre. ** Intorno alle 10 il biglietto verde sale 114,14 yen da 114,04 yen della chiusura, dopo un fiammata a 114,72, massimo da circa otto mesi. L'indice del dollaro è in lieve calo a 94,886 da 94,941 della precendente chisura. La scorsa settimana aveva messo a segno un rialzo di 1,3%, il migliore dell'intero 2017. ** Poco variato l'euro/dollaro, che è stabile in area 1,1608 . La valuta unica è stabile anche su yen a 132,42 . ** Le indagini congiunturali relative all'andamento dell'attività del settore privato nella zona euro in ottobre hanno registrato un rallentamento del ritmo di crescita, che tuttavia continua a dimostrarsi solido. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1609/12 1,1607 DOLLARO/YEN 114,10/12 114,06 EURO/YEN 132,47/51 132,39 EURO/STERLINA 0,8852/54 0,8876 ORO SPOT 1.270,65/1,65 1.269,41