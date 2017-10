RPT-FOREX-Yen sale su timori Corea, euro tiene rialzo su dollaro dopo Pmi

(Elimina ripetizione in titolo) NEW YORK, 22 settembre (Reuters) - La minaccia della Corea del Nord di testare una bomba all'idrogeno nel Pacifico e gli scambi di insulti tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un premiano lo yen, che tende a sovraperformare nelle fasi di avversione al rischio. ** Contemporaneamente, l'euro si tiene in lieve rialzo sul dollaro grazie ai numeri migliori delle attese delle indagini congiunturali sull'attività del settore privato nel blocco della valuta unica, che confermano la fase particolarmente positiva della congiuntura . ** Intorno alle 14 lo yen sale di 0,4% sul dollaro, che scviola a 111,98 yen da 112,46 yen della chiusura di ieri ; la valuta giapponese si apprezza anche sull'euro, che cede a 134,02 da 134,32 dell'ultima chiusura . La valuta unica guadagna lo 0,2% sul dollaro a quota 1,1966. ORE 14,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1965/67 1,1965 DOLLARO/YEN 112,00/02 112,46 EURO/YEN 134,02/07 134,27 EURO/STERLINA 0,8817/21 0,8791 ORO SPOT 1.295,76/6,20 1.291,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia