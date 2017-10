FOREX-Dollaro tocca massimo due mesi su yen dopo Fed, euro recupera quota 1,19

LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Dollaro ben intonato soprattutto nei confronti dello yen, con il cross che mette a segno il record degli ultimi due mesi dopo che il Federal Open Market Committee ha cementato la prospettiva di un nuovo ritocco all'insù sui tassi Usa in dicembre. ** Scivolato ieri sera sotto 1,19, l'euro si riporta a cavallo della soglia nelle battute della mattina londinese. ** Il bollettino mensile Bce conferma il messaggio arrivato da Mario Draghi all'ultima riunione di politica monetaria, osservando che la volatilità sul mercato valutario è fonte di incertezza e richiede un attento monitoraggio. ** L'apprezzamento dell'euro, anticipavano qualche giorno fa fonti vicine alla banca centrale, preoccupa ma soprattutto divide i consiglieri Bce suggerendo prudenza e cautela nella chiusura del programma Qe. ** Sempre nel bollettino di Francoforte si legge anche che la zona euro sta vedendo una brillante ripresa della crescita ma la dinamica dell'inflazione resta insoddisfacente. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1904/06 1,1891 DOLLARO/YEN 112,58/62 112,21 EURO/YEN 134,00/94 133,43 EURO/STERLINA 0,8859/61 0,8813 ORO SPOT 1.294,89/9,10 1.301,00 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia