FOREX-Dollaro vicino a minimo 2 anni e mezzo in attesa verdetto politica monetaria Fed

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - Il dollaro galleggia poco sopra il minimo da due anni e mezzo nei confronti delle principali controparti valutarie, con gli investitori in attesa di conoscere il verdetto di politica monetaria di Federal Reserve, in arrivo stasera alle 20 italiane. ** L'istituto centrale Usa potrebbe segnalare l'intenzione di operare una nuova stretta del costo del denaro entro la fine di quest'anno oppure mantenersi più prudente, alla luce della debolezza dell'inflazione e di una serie di dati macro non troppo brillanti, anche se in un contesto che resta di solida ripresa . ** "I toni dei membri della Fed sono diventati meno aspri di recente, e questo ha iniziato a pesare sul dollaro", commenta Craig Erlam, analista di Oanda. "Probabilmente oggi capiremo se il dollaro può andaare ancora più giù o se ha toccato il fondo. E' un test importante", prosegue. ** Intorno alle 14,45 l'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti delle sei principali controparti valutarie, cede lo 0,08% circa a 91,724, non distante dal minimo da due anni e mezzo toccato all'inizio di settembre. ** L'indice della valuta Usa è sceso di oltre l'11% dall'inizio di quest'anno, con lo scemare delle aspettative per le politiche pro-crescita e pro-inflazione promesse dal presidente statunitense Donald Trump. ** Guardando alle singole controparti, il dollaro è in calo nei confronti dello yen a 133,61 da 133,82 ed è stabile sull'euro, che galleggia in area 1,20 dollari. ** Da segnalare anche la tonicità la sterlina, che sale dello 0,2% a 1,3538 dollari sul bigletto verde e sempre dello 0,2% sull'euro, che scivola a 0,8860 sterline, dopo l'inatteso incremento delle vendite al dettaglio registrato in agosto. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1994/96 1,1992 DOLLARO/YEN 111,36/39 111,58 EURO/YEN 133,59/63 133,82 EURO/STERLINA 0,8859/61 0,8860 ORO SPOT 1.312,17/2,43 1.311,18