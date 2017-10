FOREX-Dlr si stabilizza, resta forte su attese Fed e riforma fiscale

LONDRA, 28 settembre (Reuters) - Dollaro ben intonato, a nuovi massimi da un mese sul paniere delle principali divise internazionali, sostenuto dal rafforzamento delle attese di un nuovo rialzo dei tassi Usa a breve e dall'annuncio della riforma fiscale da parte dell'amministrazione Trump. ** L'euro/dollaro stamane è in area 1,1750, sempre in vista del minimo da quasi un mese registrato ieri a 1,1717. Il dollaro/yen, ridisceso sotto quota 113, frena solo leggermente rispetto al picco da quasi due mesi toccato ieri a 113,26. ** A sottolineare il consolidamento delle aspettative restrittive, sul mercato i relativi rendimenti sui Treasury Usa si sono portati ieri ai massimi dal 2008 sulla scadenza 2 anni e ai massimi dal primo agosto scorso per quella decennale. ** "Credo che la visione del mercato verso gli Usa si fosse fatta troppo pessimistica", spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. "Questa visione la si sta riaggiustando e i rendimenti sui governativi stanno salendo, quindi gli acquisti sul dollaro potrebbero proseguire per un po'". ** Nelle ultime ore è intervenuto con parole restrittive anche il presidente della Fed di Boston Rosengren, di fatto ricalcando quanto detto martedì scorso dal governatore Yellen. Rosengren ha affermato che "regolari e graduali" rialzi dei tassi sono necessari per evitare un surriscaldamento dell'economia Usa, dove l'inflazione resta debole solo temporaneamente; la bassa inflazione, ha osservato, offre solo la possibilità alla Fed di restringere le condizioni monetarie più lentamente. ** Sul fronte macro, il focus oggi è sul preliminare dell'inflazione tedesca di settembre (attesa in aumento a livello armonizzato a 1,9% su anno da 1,8% di agosto) e poi sull'ultima lettura del Pil Usa del secondo trimestre, di cui dovrebbe essere confermata una crescita del 3% annualizzato. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1755/59 1,1743 DOLLARO/YEN 112,79/81 112,81 EURO/YEN 132,58/62 132,48 EURO/STERLINA 0,8774/75 0,8776 ORO SPOT 1.282,42/2,51 1.280,72 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia