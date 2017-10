FOREX-Euro/dlr di nuovo in area 1,20 nonostante attesa Fed restrittiva

LONDRA, 19 settembre (Reuters) - L'euro sale sul dollaro testando nuovamente quota 1,20 questa mattina, pur in un mercato che si prepara a un esito di segno restrittivo del meeting Fed, al via oggi. ** Secondo le attese, la riunione del Fomc si concluderà domani con l'annuncio della 'normalizzazione' del bilancio della banca centrale (attualmente superiore ai 4.000 miliardi di dollari); le previsioni indicano poi, anche alla luce degli ultimi dati economici, un nuovo rialzo dei tassi per dicembre. ** L'euro/dollaro ha brevemente superato questa mattina la soglia di 1,20 (con un massimo intraday a 1,2005), che non veniva toccata da oltre una settimana. Venerdì 8 settembre il cambio era salito al massimo di due anni e mezzo di 1,2092. ** Il biglietto verde tiene invece bene nei confronti dello yen, sui massimi da fine luglio, con un picco di giornata a 111,87. ** L'euro continua a mostrare forza anche nei confronti della divisa giapponese, salendo questa fino a 134,15, ai massimi da dicembre del 2015. ** Se dalla Fed arriveranno segnali restrittivi, nella stessa direzione vanno le attese sulla Bce. Per il meeting ottobre il mercato dà ormai praticamente certo l'annuncio del percorso di progressiva riduzione del Qe, a partire da inizio 2018. ** Intanto stamane, sul fronte macro, il focus va sullo Zew di settembre. A soli cinque giorni dalle elezioni tedesche, l'indice di fiducia economica in Germania è previsto in miglioramento a 12,5 punti dai 10,0 di agosto . ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1989/91 1,1952 DOLLARO/YEN 111,78/80 110,56 EURO/YEN 134,01/05 133,35 EURO/STERLINA 0,8858/61 0,8857 ORO SPOT 1.308,18/8,28 1.306,63 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia