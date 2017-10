FOREX-Dollaro in area 110 yen, prosegue corsa sterlina, euro a un soffio da 1,2 dollari

LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Valute sulle posizioni nella prima mattinata europea, con il dollaro che si conferma intorno ai 110 yen mentre prosegue la corsa della sterlina -- ai massimi da un anno sul biglitto verde -- e il cross euro/dollaro torna a sfiorare quota 1,20. ** Se il biglietto verde approfitta della risalita dei rendimenti sulla curva Usa, l'accelerazione della divisa britannica resta legata alla lettura decisamente superiore alle attese dell'inflazione di agosto. ** "Gli investitori attendono i dati di domani sull'inflazione Usa, che saranno fondamentali per prevedere le mosse di Federal Reserve la prossima settimana", commenta Esther Reichelt, strategist per il mercato dei cambi da Commerzbank. "Il clima è attendista". ** Rivolgendosi al parlamento europeo, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker parla di un miglioramento del quadro macro e di "vento in poppa" per l'economia della zona euro. ** Confermati i dati sull'inflazione di agosto sia dalla Germania sia dalla Spagna. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1989/91 1,1965 DOLLARO/YEN 109,97/99 110,16 EURO/YEN 131,76/80 131,82 EURO/STERLINA 0,8993/95 0,9006 ORO SPOT 1.331,54/1,70 1.331,64 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia