FOREX-Sterlina a max 1 anno su dlr dopo balzo inflazione britannica

NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - La sterlina è salita ai massimi da un anno sul dollaro dopo il balzo a sorpresa dell'inflazione britannica, che ha eguagliato il picco da oltre cinque anni in agosto. ** L'andamento dei prezzi aumenta la pressione su Banca d'Inghilterra perchè aumenti il sostegno nei confronti della valuta britannica, alzando i tassi . ** La sterlina è salita fino a 1,3288 dollari, massimo da settembre 2016 , mentre l'euro è sceso fino a 89,84 centesimi di sterlina, minimo da sei settimane . ** L'euro è tornato a scivolare sul biglietto verde, allontanandosi dal picco da gennaio 2015, in un contesto più favorevole al rischio per l'assenza di notizie dal fronte critico della Corea del Nord. ** La valuta unica cede a 1,1938 dollari da 1,1951 dollari del finale di seduta di ieri , in allontanamento dal picco di 1,2092 dollari segnato la settimana scorsa. ** Il dollaro sale anche sullo yen, che tende a sovraperformare nelle fasi di avversione al rischio. Il biglietto verde avanza a 109,70 yen da 109,39 della precedente chiusura . ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1938/43 1,1951 DOLLARO/YEN 109,70/71 109,39 EURO/YEN 130,97/02 130,74 EURO/STERLINA 0,8991/94 0,9077 ORO SPOT 1.327,18/7,33 1.326,92 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia