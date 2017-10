FOREX-Dollaro in rialzo su ritorno appetito rischio

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - Il dollaro guadagna terreno, dopo aver messo a segno il maggior calo settimanale negli ultimi due mesi, in un contesto in cui il ritorno di una certa propensione per il rischio ha spinto gli investitori a ridurre le posizioni corte sul biglietto verde, prima dei dati sull'inflazione Usa di questa settimana. ** Nonostante il recupero, le posizioni corte nette sul dollaro restano ai massimi da gennaio 2013 mentre si riducono le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. ** I mercati valutari ad oggi scommettono su un solo rialzo dei tassi Usa di qui a fine 2018, in una significativa riduzione delle attese rispetto a poche settimane fa quando si ipotizzava un ritocco verso l'alto di qui a fine anno. ** "Il mercato è alla ricerca di notizie favorevoli al dollaro e fino a quando non ci saranno spunti per un'inversione di rotta, il trend a più lungo termine per il biglietto verde è al ribasso", spiega Richard Falkenhall, senior FX strategist di Seb. ** Il dollaro, attorno alle 14,50, scambia in rialzo di 0,87% sullo yen a 108,75 , allontanandosi dal minimo di 10 mesi di 107,32 visto venerdì. ** Alla stessa ora, l'euro è di nuovo sceso sotto quota 1,20 sul dollaro , scambiando a 1,1986 dopo aver toccato un minimo di 1,1935 dopo le parole dell'esponente Bce Benoit Coeuré secondo il quale, alla luce delle sfide cui la Bce deve far fronte per far crescere i prezzi, la sua definizione di "medio termine", l'orizzonte temporale per raggiungere l'obiettivo di inflazione della banca centrale, potrebbe essere più lungo del previsto. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1986/87 1,2033 DOLLARO/YEN 108,77/79 107,83 EURO/YEN 130,36/40 129,74 EURO/STERLINA 0,9080/83 0,9116 ORO SPOT 1.332,01/2,95 1.346,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia