FOREX-Euro brevemente sotto 1,20 su dlr su parole Coeuré

LONDRA, 11 settembre (Reuters) - L'euro cede terreno e scende brevemente sotto la soglia di 1,20 sul dollaro dopo le parole dell'esponente della Banca centrale europea, Benoit Coeuré, secondo il quale la politica monetaria di Francoforte è destinata a restare più accomodante per un prolungato periodo di tempo. ** Coeuré ha detto che alla luce delle sfide che si trova a dover affrontare la Bce nel far salire l'inflazione, la definizione di Francoforte di 'medio-termine', l'orizzonte temporale richiesto per centrare l'obiettivo dei prezzi al consumo, sarà più lunga del previsto. ** Dopo le dichiarazioni dell'esponente Bce, l'euro ha ampliato il calo per portarsi brevemente sotto quota 1,20 sul dollaro per poi recuperare. Attorno alle 10,05 la divisa unica cede circa lo 0,17% a 1,2013. ** Le parole dell'esponente Bce hanno avuto impatto anche sull'obbligazionario tedesco -- con il tasso del Bund decennale che ha brevemente toccato il minimo di seduta a 0,32% -- mentre i mercati azionari non sembrano averne risentito. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2013/15 1,2033 DOLLARO/YEN 108,45/47 107,83 EURO/YEN 130,31/36 129,74 EURO/STERLINA 0,9109/10 0,9116 ORO SPOT 1.337,59/7,80 1.346,31