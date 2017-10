FOREX-Franco svizzero tentenna su ritorno clima 'risk on'

NEW YORK, 14 agosto (Reuters) - Il franco svizzero torna protagonista dei mercati valutari mettendo a segno il maggior calo in seduta nei confronti del dollaro in circa tre settimane sulla scia di un allentamento delle tensioni geopolitiche nella penisola coreana e dei confortanti dati macro giapponesi. ** "La scorsa settimana alcuni investitori erano molto corti sulle divise più rischiose per via dei timori geopolitici e ora assistiamo a ricoperture", spiega Neil Jones, responsabile FX sales di Mizuho Bank a Londra. ** Il franco è arrivato a cedere lo 0,8% nei confronti del biglietto verde a 0,9694 franchi, nel più consistente calo dal 27 luglio secondo i dati di Thomson Reuters. La divisa elvetica la scorsa settimana si è apprezzata di oltre l'1% sul riacuirsi delle tensioni tra Corea del Nord e Usa. ** In ripresa anche i listini azionari che la scorsa settimana hanno registrato il più ampio calo settimanale da inizio anno. ** Il presidente cinese Xi Jinping ha invocato una soluzione pacifica per la situazione della penisola coreana e in una telefonata con l'omologo Usa Donald Trump ha sollecitato tutte le parti a evitare espressioni o azioni che possano acuire le tensioni. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1796/99 1,1820 DOLLARO/YEN 109,61/65 109,15 EURO/YEN 129,33/37 129,06 EURO/STERLINA 0,9088/91 0,9087 ORO 1.282,26/68 1.288,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia