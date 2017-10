FOREX-Indice dollaro in calo mentre outlook resta incerto

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - Dollaro in calo nei confronti di un paniere di valute dopo aver messo a segno la maggior flessione settimanale nelle ultime tre settimane in scia all'ulteriore affievolimento delle aspettative di un aumento dei tassi di interesse seguito ai dati sull'inflazione più deboli del previsto. ** Dopo che la lettura del Pil del secondo trimestre ha mostrato un incremento dell'1% su trimestre, grazie all'aumento della spesa per i consumi e per gli investimenti, gli investitori si sono rivolti verso divise rischiose invertendo la rotta rispetto ai giorni scorsi quando a dominare i mercati erano state le tensioni tra Usa e Corea del Nord. ** Il ritorno dell'appetito per il rischio ha spinto gli operatori a vendere divise come il dollaro e il franco svizzero e a investire in euro . ** "Nonostante alcune battute d'arresto per l'euro dopo il recente rialzo, la divisa unica dovrebbe apprezzarsi ancora sul dollaro per via delle prospettive economiche favorevoli", sintetizza Rob Carnell, responsabile ricerca di Ing a Singapore. ** Sul dollaro continuano a pesare i rischi geopolitici. Due giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha detto che è necessaria una soluzione pacifica per la Corea del Nord e in una conversazione telefonica con il presidente americano Donald Trump ha sollecitato tutte le parti ad evitare parole o azioni che possano far salire la tensione. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1804/08 1,1820 DOLLARO/YEN 109,72/75 109,15 EURO/YEN 129,52/57 129,06 EURO/STERLINA 0,9084/86 0,9087 ORO 1.282,91/3,0195 1.288,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia