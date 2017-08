FOREX-Yen in area massimo di 8 settimane su tensioni penisola coreana

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Negli scambi europei il dollaro si mantiene non lontano dai minimi di otto settimane nei confronti dello yen mentre il riacuirsi delle tensioni tra Stati uniti e Corea del Nord domina i mercati valutari, caratterizzati dai volumi esigui tipici della stagione estiva. ** La divisa nipponica negli scambi asiatici ha guadagnato circa lo 0,2% mentre gli investitori cercavano di vendere valute ad alto rendimento dopo l'ennesimo monito del presidente americano Donald Trump a Pyongyang. ** Attorno alle 10, la valuta giapponese scambia a 109,06 per dollaro in calo dello 0,1% mentre avanza dello 0,23% sull'euro a 128,23. ** "L'andamento delle borse monidali sarà molto importante nell'imprimere una direzione allo yen mentre gli operatori restano in attesa dei dati Usa sull'inflazione", spiegano gli analisti di Lmax in un report. ** Gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato le stime sull'euro in una nota riservata ai clienti, prevedendo un apprezzamento della divisa unica a 1,25 sul dollaro nel primo trimestre del prossimo anno oltre al raggiungimento della parità con la sterlina per la prima volta. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1756/58 1,1770 DOLLARO/YEN 109,06/10 109,20 EURO/YEN 128,21/26 128,54 EURO/STERLINA 0,9058/60 0,9071 ORO 1.287,40/88 1.286,00 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia